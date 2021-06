Saman Abbas, l’ultimo messaggio choc al fidanzato: l’audio a Chi l’ha visto

Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto si è parlato a lungo della scomparsa di Saman Abbas, la giovane 18enne pakistana la quale sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Della ragazza si sono perse le tracce da Novellara lo scorso primo maggio e solo il giorno prima Saman aveva mandato un messaggio al fidanzato raccontandogli cosa aveva sentito dire ai suoi genitori.

Saman Abbas, l’audio choc al fidanzato

Si tratta di un audio choc che evidenzia le paure della giovane Saman Abbas, che al fidanzato racconta esattamente ciò che ha sentito:

Ho sentito che dicono uccidiamola, una cosa del genere… Mia madre mi ha detto ‘non parliamo di te, parliamo di una ragazza che è scappata in Pakistan’. Vediamo quello che è scritto nel destino e quello che non è scritto. Se sono chiacchiere… ma possono arrivare a fare questo gesto. Non so cosa succederà… va bene… lasciamo fare al destino.

Alla stessa trasmissione il giovane fidanzato ha raccontato che il padre di Saman “voleva farle sposare un uomo in Pakistan ma lei ha detto no. Le ha detto a me piace l’Italia e c’è un ragazzo che mi piace”.

A lui Saman aveva detto: “Se tra due giorni non avrai ancora notizie di me, vai dalla polizia o dai carabinieri”. Il fidanzato si sarebbe recato dai carabinieri il 4 maggio scorso:

Ma loro mi hanno detto: “Tutto a posto, Saman sta bene, torna a casa”. A quel punto sono andato dall’avvocato della comunità che si occupava di Saman.

“Ho sentito ‘uccidiamola’”: La voce di Saman nel messaggio audio al fidanzato. “Non so cosa succederà… lasciamo fare al destino”. #chilhavisto pic.twitter.com/xCUV6glqdW — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 9, 2021