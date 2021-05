Denise Pipitone e Chi l’ha visto, “Federica Sciarelli agitata”: l’indiscrezione

Il caso di Denise Pipitone negli ultimi due mesi è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Tante le trasmissioni che si stanno occupando del giallo della bambina scomparsa 17 anni fa, da Chi l’ha visto a Pomeriggio 5. A quanto pare però, alla padrona di casa del programma di Rai3, Federica Sciarelli, la cosa non avrebbe fatto particolare piacere.

Dopo le indiscrezioni che vedevano Federica Sciarelli in rotta con Alberto Matano proprio in merito al caso Denise Pipitone, Dagospia ha svelato un altro presunto retroscena sulla conduttrice di Chi l’ha visto. Ecco quanto scrive oggi Giuseppe Candela nella sua consueta rubrica ospitata sul sito di Roberto D’Agostino:

Dalle parti di Rai3 molti parlando di una Federica Sciarelli agitata, quasi infastidita da quelle che considera “intrusioni” su alcuni casi di cronaca, in particolare sulla vicenda di Denise Pipitone. Il problema? Arrivare al mercoledì con molta carne al fuoco già vista altrove. Atteggiamento che avrebbe fatto fare un salto dalla sedia ad alcuni dirigenti del servizio pubblico. Se è vero che “Chi l’ha visto?” rappresenta il titolo di punta nel genere è anche vero che non possono esistere esclusive su morti e scomparsi, argomenti che Rai1 e Rai2 può trattare per fini di cronaca sia nei tg che nei contenitori. Nessuno deve chiederle il permesso.