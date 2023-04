Salta la festa post GF Vip, Signorini preoccupato per Berlusconi: “colpito da leucemia”, le news

Le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, preoccupano anche Alfonso Signorini. A quanto pare sarebbe saltata, per decisione dello stesso conduttore, la grande festa post GF Vip in occasione del suo compleanno, prevista per la giornata di oggi.

Festa del GF Vip saltata dopo ricovero di Berlusconi: la decisione di Signorini

Secondo le recenti indiscrezioni trapelate sul web da Alessandro Rosica – Investigatore Social -, pare proprio che Alfonso Signorini abbia deciso di compiere un gesto importante e di estremo rispetto nei confronti di Berlusconi.

Tramite le sue Instagram Stories, nelle passate ore Rosica ha fatto sapere:

Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale.

Ma come sta attualmente l’ex premier Silvio Berlusconi? In mattinata si era parlato di una presunta patologia del sangue ed ora è l’Ansa ad aggiungere ulteriori dettagli: