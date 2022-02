Rosalinda Cannavò ha ribaltato Alessandro Basciano dopo aver sminuito i disturbi alimentari di cui soffre Antonio Medugno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, condividendo un nostro post nelle sue storie di Instagram, ha espresso il suo preciso pensiero in merito.

Rosalinda Cannavò ribalta Alessandro Basciano: “Pensiero ignorante!”

Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorante che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (Altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere.

Non posso che ricondividere le parole di Rosalinda. Non si possono sentire certe cose in televisione. #gfvip #jeru pic.twitter.com/ubF0tU9Hgg — GT (@GT45640956) February 9, 2022

Dieci minuti di applausi.

Basciano continua a screditare Antonio