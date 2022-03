Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, si è parlato di Dayane Mello: dal suo nuovo amore fino al suo compleanno festeggiato di recente. Rosalinda Cannavò, quindi, ha colto l’occasione per fare delle precisazioni (dopo aver ricevuto degli attacchi tramite social).

Dayane Mello ha spento 33 candeline lo scorso 27 febbraio. Presenti, ai suoi festeggiamenti, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello Vip: da Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Carlotta Dell’Isola.

Rosalinda Cannavò, ovviamente, non ha partecipato al compleanno ma, dopo gli attacchi ricevuti su Instagram, ha voluto fare delle precisazioni in merito:

Come mai non c’ero? Rispondo a tutte quelle persone che mi hanno criticato pesantemente perché non le ho fatto gli auguri. In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, anche a casa dei miei genitori giù in Sicilia, tra l’altro in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito e, ovviamente, non avrei accettato.