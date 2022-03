Dayane Mello ha un nuovo fidanzato? Secondo le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine la risposta sarebbe sì. Dopo la sorpresa a Soleil Sorge, nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana avrebbe ritrovato l’amore.

Dayane Mello ha un nuovo fidanzato? Ecco di chi si tratta

Lui è l’imprenditore e modello Alberto Franceschi, in passato legato all’influencer e fashion blogger Alice Campello, che poi lo aveva lasciato per costruirsi una famiglia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata.

Sarà vero? Gli estimatori, a quanto pare, lo sapevano ormai da tempo.

#mellos CHI dovrebbe pagarci ahahah noi sapevamo gia tutto tempi fa… Arrivate tardi belli pic.twitter.com/cCpGBUw23Q — Britney (@Britney01961304) March 2, 2022

Non dico niente se no non si avvera ma:

Dayane qualche giorno fa ha detto che avrebbe condotto un programma su internet durata 8 settimane.

Oggi ha iniziato a seguire il conduttore del programma Isola Party dell’anno scorso.

Oggi e’ a Mediaset#mellos #DayaneMello — marco giordano (@Il_Jordy) March 2, 2022

Chi è Alberto Franceschi

Classe 1995 è originario di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Alberto Franceschi è un imprenditore che nel 2014 ha fondato il brand di calzature Hide&Jack con il fratello Nicola.

Alberto è figlio del patron di Grafica Veneta, una delle aziende più importanti in Italia.

Per Franceschi, inoltre, ci sono state anche delle brevi apparizioni in televisione: nel 2016 ha preso parte al programma Giovani Ricchi, in onda su Rai1, reality che raccontava la vita di quattro rampolli under 30.