Lo scherzo con protagonista Andrea Roncato, ha sollevato non poche polemiche. Nel corso della prima serata di ieri, è tornato in pista Scherzi a Parte e l’attore ha pensato bene di offendere Giulia Salemi e Dayane Mello, “costringendo” Pierpaolo Pretelli ad intervenire.

Roncato offende Dayane Mello e Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli interviene

Andrea Roncato era stato invitato alla Mostra del Cinema di Venezia per essere premiato, ma all’arrivo in albergo il suo nome non compariva nell’elenco degli invitati. Il premio infatti – gli spiegheranno in seguito – non era per lui ma per Patrick Ray Pugliese, uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Roncato adirato per l’equivoco si è scagliato contro i concorrenti del reality show definendoli “falliti” e prendendo di mira Dayane Mello e Giulia Salemi:

Vip solo perché hanno fatto veder la fi… al Festival di Venezia.

Oltre all’indignazione del web è arrivato il perfetto commento di Pierpaolo Pretelli, compagno dell’italo persiana:

Andrea Roncato, tutti ti conoscono per cinema e tv di cui hai fatto parte, ma stasera non sei stato un gentleman.

Pier è stato fin troppo diplomatico.