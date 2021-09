Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono in crisi. Dopo un silenzio comune per via del brutto lutto che ha travolto l’italo persiana, il concorrente di Tale e Quale Show ha commentato alcuni post social smentendo ogni tipo di rottura.

La fake news sulla crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Mamma Fariba si è recentemente sfogata su Instagram dopo la perdita improvvisa di suo fratello. Abdolhamid Therani è stato trovato privo di vita, pare ucciso da un arresto cardiaco.

E’ stata Fariba, con un post su Instagram, a dare la notizia:

Aveva fatto il vaccino due mesi fa! – ha scritto -. Ha preso lo stesso il Covid. Per favore una preghiera per la sua anima.

Giulia Salemi, colpita dal terribile lutto, ha preferito allontanarsi un po’ dai social. Pierpaolo Pretelli sempre al suo fianco, è dovuto intervenire dopo gli squallidi commenti della rete che hanno ipotizzato addirittura la fine della loro relazione per via di questi giorni silenziosi.

I social non sono la vita reale, dovreste incominciare a capirlo. Un forte dolore, per essere metabolizzato, richiede tempo e silenzio. Una perdita improvvisa come questa, merita di donare a Giulia solamente vibrazioni positive e amore.

Abbiate rispetto.

Fatevelo dire, fate schifo.

Curatevi questa ossessione, vivetevi la vostra di vita e lasciate vivere loro. #prelemi pic.twitter.com/RiIqr35jte — ✨ (@miri_chepensi) September 11, 2021

Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi nei confronti di Giulia e anche su di me. ❤️ — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) September 11, 2021