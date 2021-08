Tommaso Zorzi, Giulia e Pierpaolo sensibilizzano i follower sull’Afghanistan 

La terribile situazione che ha colpito l’Afghanistan ha impressionato nel profondo anche alcuni volti famosi. Da Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, i tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno voluto sensibilizzare i propri follower.

Purtroppo non tutti sono fortunati come noi. – ha scritto Giulia Salemi su Instagram – Ed in Afghanistan a Kabul sta succedendo questo… Spero davvero che venga fatto qualcosa per aiutare le donne che stanno per diventare bottino di guerra.

Private della loro libertà e dignità. Da donna, figlia di madre iraniana fanno davvero male queste immagini. Le donne cancellate così… Nel 2021 siamo tornati a vivere una realtà del genere?