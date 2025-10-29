Rita De Crescenzo, appello a Massimo Ranieri dopo Belve – VIDEO

Rita De Crescenzo manda un messaggio a Massimo Ranieri dopo l’intervista a Belve

Dopo la sua partecipazione a Belve, Rita De Crescenzo è tornata a far parlare di sé. Durante l’intervista con Francesca Fagnani andata in onda su Rai 2, la popolare tiktoker napoletana ha sorpreso il pubblico rivelando un legame di parentela con Massimo Ranieri. Nelle ore successive, Rita ha deciso di inviare un messaggio diretto al celebre artista attraverso i social.

Il racconto di Rita De Crescenzo a Belve

Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, Rita De Crescenzo si è aperta completamente, raccontando alcuni episodi del suo passato e regalando momenti divertenti e spontanei. Ma a colpire maggiormente è stata la rivelazione sul presunto legame familiare con Ranieri.

Secondo quanto dichiarato dalla tiktoker, la nonna di Rita e la madre del cantante sarebbero state cugine. La De Crescenzo ha raccontato di aver frequentato spesso la casa della famiglia Ranieri da bambina, spiegando di ricordare molto bene quel periodo, anche se l’artista non avrebbe mai confermato pubblicamente la parentela.

Il messaggio di Rita per Massimo Ranieri, il video

Dopo l’intervista, Rita De Crescenzo ha deciso di rivolgersi direttamente a Massimo Ranieri attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Queste le sue parole:

“Questo video è per Massimo Ranieri. Ascolta bene, ora ti faccio ricordare. Io stavo sempre a casa di tua mamma quando ero piccola. Forse tu non lo ricordi perché io ero una bambina. Come fai a non ricordarti dove sei nato? Questo era il tuo quartiere. Io era piccolina quando tu venivi a casa di tua mamma, che era una donna eccezionale, bellissima. Mi ha sempre voluto bene, me lo ricordo come fosse ieri. Mia nonna e tua mamma facevano comunella, si sedevano fuori i bassi con le sedie”.

Nel finale del video, Rita ha aggiunto un invito affettuoso al cantante: “Massimo aspetto una tua risposta, se vuoi darmela. Ora vivi a Roma ma non dimenticarti del tuo quartiere, di dove sei nato e delle tue origini. Ti mando un bacio”.