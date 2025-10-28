Bufera per Rita De Crescenzo a Belve: Fagnani rompe il silenzio

“Perché dare risalto a Rita De Crescenzo? Che decadenza”, Francesca Fagnani replica alle critiche

Rita De Crescenzo sarà una delle ospiti della prima puntata del nuovo ciclo di Belve, in onda questa sera su Rai 2. La sua presenza, tuttavia, non è stata accolta da tutti con entusiasmo.

Sotto il post di annuncio della puntata, infatti, un utente ha scritto: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza”. A rispondere non è stata la redazione del programma, ma Francesca Fagnani in persona, che ha voluto spiegare le motivazioni dietro la sua scelta.

La risposta di Francesca Fagnani

“Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa” – ha esordito – “Perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.

Le parole della giornalista hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove si è acceso il dibattito tra chi ha apprezzato la scelta di Fagnani e chi, invece, continua a criticare la decisione di ospitare De Crescenzo in un programma televisivo di prima serata.

Polemiche anche in Rai

Secondo quanto riportato da Fanpage, la presenza di Rita De Crescenzo avrebbe generato qualche tensione anche all’interno della Rai. Alcune fonti interne avrebbero parlato di malumori tra i dirigenti, contrari alla partecipazione dell’influencer napoletana.

In particolare, si era diffusa la voce di un cachet pagato con fondi pubblici, questione che aveva scatenato ulteriori polemiche. Tuttavia, la notizia è stata smentita: l’intervista è stata registrata a titolo completamente gratuito, senza alcun compenso.

Durante la puntata, oltre a Rita De Crescenzo, Francesca Fagnani accoglierà anche Belén Rodriguez e Isabella Rossellini, protagoniste di due interviste molto attese.