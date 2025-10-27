Belén a Belve: “Ho menato Stefano De Martino, sono manesca”

Belén Rodriguez a Belve: esperienze con donne, il rapporto con De Martino e la depressione

Belén Rodriguez torna in televisione come ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 martedì 28 ottobre alle 21.20. L’intervista, anticipata da Fanpage.it, promette di essere una delle più attese della stagione, tra rivelazioni personali, momenti di ironia e riflessioni più intime sulla carriera e la vita privata della showgirl argentina.

Durante la chiacchierata con la Fagnani, Belén non si è tirata indietro di fronte alle domande più dirette. Quando la conduttrice le ha chiesto se fosse vero quanto detto di recente, ovvero “ho chiuso con gli uomini, divento lesbica”, la Rodriguez ha risposto senza esitazione: “Ho avuto esperienze… sì, ma mi piace il manzo”. Poi ha aggiunto sorridendo: “Continuo a essere single, ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto”. Alla domanda sulla trasgressione più grande, ha preferito mantenere un velo di mistero: “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”.

L’intervista affronta anche momenti più difficili della vita di Belén. La showgirl ha parlato apertamente del periodo di depressione e del ricovero in clinica: “Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi”. Sulle dipendenze, ha precisato: “No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

“I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino ne ha prese di più”

Non mancano i momenti di ironia, soprattutto quando si parla del suo carattere. “Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”, ha raccontato ridendo. Alla domanda di Fagnani se qualcuno si fosse fatto male, ha replicato: “Qualche graffio, in Argentina le cose si risolvono così!”.

Belén ha poi parlato dei suoi amori più importanti: “L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”. Sul matrimonio finito con Stefano De Martino ha spiegato: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

Infine, una riflessione amara sulla carriera e sull’immagine pubblica: “Nella mia vita professionale ho avuto tutto quello che meritavo? Forse avrei meritato qualcosa in più. Avrei voluto che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, finita la bellezza, finisce anche il lavoro”.

L’intervista integrale andrà in onda martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2 all’interno di Belve, il talk di Francesca Fagnani che continua a raccontare, con ironia e schiettezza, i lati più autentici dei suoi ospiti.