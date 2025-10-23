Belve, svelato il ruolo di Maria De Filippi nella nuova edizione

A Belve si ribaltano i ruoli: Maria De Filippi intervisterà Francesca Fagnani nella nuova edizione del programma

La nuova stagione di Belve, in partenza il 28 ottobre 2025, si preannuncia ricca di sorprese e ospiti inattesi. Tra le novità più curiose c’è senza dubbio la partecipazione fissa di Maria De Filippi, che questa volta non vestirà i panni dell’intervistata, ma quelli di chi pone le domande.

Secondo quanto anticipato da Fanpage.it, nel corso delle cinque puntate previste, la storica conduttrice di Amici e Uomini e Donne apparirà in brevi interventi in cui sarà lei a intervistare Francesca Fagnani, ribaltando così i ruoli tradizionali del format.

Maria De Filippi a Belve: un’ospite d’eccezione e un ruolo insolito

Non sarà quindi una classica intervista come quelle a cui Belve ci ha abituati: in ogni puntata, Maria De Filippi rivolgerà una domanda diretta alla conduttrice del programma, creando un momento unico e ironico che metterà in luce anche il lato più personale della giornalista romana.

La scelta di permettere a De Filippi di “condurre” brevemente la rubrica è stata accolta da Francesca Fagnani come un’eccezione speciale, data la caratura e l’autorevolezza televisiva della collega di Canale 5.

Registrazioni in corso e dettagli sull’intervento

Le registrazioni dei contributi video di Maria De Filippi sarebbero in corso proprio in queste ore. A quanto sembra, la conduttrice non sarà fisicamente presente negli studi Rai dove si gira Belve, ma interverrà in collegamento, con un format che resta ancora avvolto da un pizzico di mistero.

Non è infatti ancora noto in quale momento della puntata saranno inseriti i suoi interventi.

Ospiti e polemiche: da Rita De Crescenzo a Belén Rodriguez

La nuova edizione di Belve è già al centro di discussioni e curiosità. La presenza della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, anticipata da Fanpage, ha acceso il dibattito online, dividendo l’opinione pubblica e alimentando l’attesa per la messa in onda dell’intervista.

Accanto a lei, Francesca Fagnani accoglierà anche altri nomi importanti come Belén Rodriguez, Rupert Everett e Irene Pivetti, con ulteriori ospiti che verranno svelati settimana dopo settimana.