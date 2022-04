“Rinascere”, il film TV su Manuel Bortuzzo: ecco il trailer ufficiale – VIDEO

Finalmente il film TV sulla storia di Manuel Bortuzzo ha un trailer ufficiale mandato in onda su Rai1. “Rinascere”, questo è il suo titolo, verrà trasmesso prossimamente sulla rete ammiraglia.

“Rinascere”, il film TV su Manuel Bortuzzo: ecco il trailer ufficiale

Secondo le prime indiscrezioni in merito, il film TV sulla vita di Manuel Bortuzzo dovrebbe essere mandato in onda a maggio, anche se attualmente, nonostante ci sia il trailer, non si conosce la data ufficiale.

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha condiviso il trailer tramite le sue storie di Instagram, scrivendo “Presto” aggiungendo un cuore.

Giancarlo Commare (Skam Italia) interpreterà il ruolo di Manuel Bortuzzo mentre papà Franco sarà interpretato da Alessio Boni.

Nel cast anche Gea Dall’Orto e Davide Coco. Il film TV è stato diretto da Umberto Marino.

Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo.#Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco.

Regia di Umberto Marino. Tranquilli, non ci sono né Signorini né il #gfvip. pic.twitter.com/Q9sykluQrK — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 22, 2022

La vicenda

Era la notte del 2 febbraio 2019 quando Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto originario di Trieste ma trasferitosi a Roma per seguire il suo sogno di diventare un campione e di partecipare alle Olimpiadi, fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla schiena.

Il ragazzo scampò il pericolo di vita ma per lui la diagnosi fu drammatica: lesione midollare completa. Grazie alla riabilitazione, iniziata quasi subito, Manuel torna a sorridere.

Dopo il libro che narra la rabbia e le sofferenze provate, Massimiliano La Pegna ha deciso di portare il progetto anche in TV.

A TvBlog il proprietario di Moviheart ha dichiarato: