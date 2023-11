Volano insulti nel backstage di Ballando con le Stelle, da parte del concorrente Ricky Tognazzi, nei confronti di un giudice. E no, per il momento non si tratta di Selvaggia Lucarelli, con la quale è in corso una diatriba che coinvolge anche la moglie Simona Izzo. A finire nel mirino del regista è stato Guillermo Mariotto.

Ricky Tognazzi insulta un giudice di Ballando con le Stelle

A quanto pare, l’esibizione passata di Ricky Tognazzi e della sua maestra, Tove Villfor, non avrebbe particolarmente convinto Guillermo Mariotto, che nella passata puntata di Ballando con le Stelle ha alzato la paletta con un voto insufficiente.

Parlando con il compagno di avventura, Giovanni Terzi, Ricky Tognazzi nel dietro le quinte ha commentato, riservando alcuni gravi insulti a Mariotto:

Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Vabbè Mariotto è uno scem0, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? Gli si è bevuto il cervello veramente. Si è sognato un triangolo d’amore…

Guillermo sarà messo al corrente del commento offensivo di Tognazzi? Quasi certamente il giudice la prenderà in maniera molto leggera, come nel suo stile. Vedremo piuttosto quale altro siparietto ci regalerà la moglie Simona Izzo, dopo le minacce più o meno velate rivolte a Selvaggia Lucarelli nella precedente puntata.