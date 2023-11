Il momento più atteso della terza puntata di ieri di Ballando con le Stelle, è stato l’arrivo di Ricky Tognazzi ed il suo post esibizione. Dopo quanto accaduto con Selvaggia Lucarelli nella precedente puntata, era inevitabile che lo scontro proseguisse anche nel nuovo appuntamento. La presenza (ingombrante) di Simona Izzo tra il pubblico ha fatto il resto.

Selvaggia Lucarelli, scintille a Ballando con Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Dopo la performance di Ricky Tognazzi, al momento dell’assegnazione dei voti Selvaggia Lucarelli non sono mancate le scintille tra la giurata ed il concorrente. La Lucarelli ha consigliato a Tognazzi di esporsi maggiormente e non assumere un atteggiamento passivo. “Io non amo litigare in diretta, io non amo queste cose”, ha replicato lui. Ma Selvaggia non intendeva propriamente litigare, bensì replicare.

Ricky Tognazzi ha però visto le parole della giurata come una provocazione e da questa discussione si è arrivati a parlare del suo rapporto con Simona Izzo, che a suo dire sarebbe oggetto di invidia. Ovviamente la diretta interessata è intervenuta con toni non proprio pacifici.

La Lucarelli ha proseguito nel suo intervento definendo il regista come il prolungamento di qualcuno, parlando di sindrome di Stoccolma e della Izzo come una sorta di carceriera onnipresente. “Tu di chi sei il prolungamento, tu cosa sei, sei solo una provocatrice, cosa fai di lavoro?”, ha sbottato Ricky Tognazzi, puntando sulla solita presunta offesa del “cosa fai di lavoro”, come se non fosse ancora chiaro.

– Viviti questo momento come Ricky Tognazzi e non come il prolungamento di qualcosa

– E tu il prolungamento di che cosa sei?#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/psmZ3DPrCq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 4, 2023

Simona Izzo è quindi intervenuta con minacce velate: “Non c’è nessuna sindrome di Stoccolma, ma riferito al “carcere” ci sono molte persone che hanno ricevuto delle querele (non sono io) e quindi forse devono stare attente”. Ma Selvaggia non si è fatta intimorire e divertita ha replicato: “addirittura i pizzini… non è che adesso diventi Simona Pizzo”.

Per la regista quella della Lucarelli sarebbe una sorta di ossessione nei suoi confronti, mentre il marito ha tirato in ballo la presunta invidia nei confronti della coppia, insieme da quasi 40 anni. Invidia? Ok.