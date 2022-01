Alex Belli e Delia Duran sono ufficialmente in pausa. L’attrice venezuelana prima di entrare al Grande Fratello Vip ha voluto scrivere una lettera pubblica al marito, affidandosi alle pagine di Novella 2000.

La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova. Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che noi sappiamo, e per questo ho tenuto duro.

Per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità, perché ho capito che sei stato l’unica persona che ho amato e che amo nella mia vita; chi ama perdona ma non dimentica, per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami, non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrarmi che quell’Alex che ho conosciuto 3 anni fa, il vero e grande uomo che sei! Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo.

Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare mamma dei tuoi figli come tanto desidero e desideri. E’ il nostro sogno più grande e la cosa più bella che Dio ci possa dare!