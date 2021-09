Tommaso Eletti intervistato da Casa Chi dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip è stato un vero fiume in piena contro la sua ex Valentina Nulli Augusti, svelando pure un retroscena con protagonista Fabrizio Corona.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato Valentina Nulli Augusti di essersi preparata il “discorso” da fare durante il loro primo incontro con l’aiuto di Fabrizio Corona:

Giacomo Urtis dieci giorni fa stava a Milano, a cena con Valentina, c’era anche Fabrizio Corona. So che lei si è fatta dare dei consigli su quello che dire perché Valentina, io che l’ho conosciuta lo posso dire, è una donna che si deve sempre preparare le cose. Una che si scrive il fogliettino… Nella puntata di ieri non se l’è potuto preparare perché sono entrato a sorpresa. So benissimo come si comporta, certo, ha anche una dialettica molto buona.