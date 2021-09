Signorini non voleva Guendalina Tavassi in Casa? Il retroscena di Eletti

Signorini non voleva Guendalina Tavassi in Casa per un confronto? “Era poco interessante”, il retroscena di Tommaso Eletti

Guendalina Tavassi mentre Tommaso Eletti si trovava a Temptation Island, ha svelato di essere stata offesa da lui tramite social. Una volta fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, il ragazzo temeva l’incontro con l’ex gieffina.

Il confronto con Guendalina Tavassi sarebbe stato divertente. – ha raccontato Tommaso ospite di Casa Chi – Lei mi ha detto che se veniva là non mi rompeva il cul* per venti minuti ma per almeno una settimana. Sarebbe venuta dentro per romperti tutto.

Tommaso ha svelato di avere parlato con Guendalina prima dell’ingresso in Casa raccontando un retroscena sul mancato confronto:

Prima di entrare al Grande Fratello Vip abbiamo parlato un bel po’ io e lei. Abbiamo iniziato a parlare mentre ero in quarantena in hotel. All’inizio lei faceva un po’ la stronz* poi mi ha detto che secondo il suo parere ho puntato il personaggio riuscendo a far parlare di me. Mi ero pure scordato questa cosa di Guendalina. Alfonso non era molto propenso a farla venire perché non era una cosa molto interessante alla fine.

E, in ultimo, racconta per quale motivo “conosceva” Guendalina Tavassi:

Conosco la figlia perchè andavamo a scuola insieme a Ponte Milvio. La madre non la conoscevo dal vivo ma la vedevo su Instagram. Non è male, non posso dire niente è una bella donna.