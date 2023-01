Matthias De Donà, fratello minore di Giaele, intervistato da Tvpertutti ha parlato della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ed ha svelato cosa ne pensa di Oriana Marzoli, grande amica di sua sorella.

Matthias ha anche parlato di Oriana Marzoli, grande amica di sua sorella Giaele:

Oriana è una delle giocatrici più brave, lei riesce a fare la finta tonta anche essendo la più intelligente di tutti. Gioca con la barriera linguistica a suo vantaggio e non sempre appare trasparente com’è. Ma il fatto che non si nasconda e dica sempre le cose come stanno, senza farsi mettere i piedi in testa, le fa solo onore. Ma bisogna sempre rimanere obiettivi e se si è nella parte del torto, arrampicarsi sugli specchi non porta da nessuna parte.

Il fratello di Giaele ha espresso il suo punto di vista pure sulla lite tra Luca Onestini e Soleil Sorge:

Io non mi schiero da nessuna parte, le dinamiche cambiano così in fretta che prendere una posizione, per me, non ha senso. Non mi è piaciuta la scena vista perché l’ho trovata fuori luogo, imbarazzante e negativa. Due persone che cercano di scannarsi a vicenda per cercare in tutti i modi di screditarsi ed emergere non fa a nessuno dei due onore. La figura più bella l’avrebbero fatta parlando senza frecciatine ed in modo adulto, esponendo il problema e risolvendolo. Ma d’altronde di cosa avrebbero dovuto parlare?