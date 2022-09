Regina Elisabetta, quanto costa il funerale? Ecco chi lo ha pagato

Il funerale della Regina Elisabetta si è svolto esattamente come avrebbe voluto la Sovrana. Dopo dieci giorni dalla morte, oggi è il giorno dell’addio e dell’ultimo viaggio, prima della sepoltura. Per il suo funerale non si è badato a spese. E mentre va in scena l’ultimo atto del rito funebre, sono in tanti a domandarsi quanto sia costato.

Regina Elisabetta, tutto sui costi del funerale

Secondo le stime sono stati oltre 4 miliardi gli spettatori in tutto il mondo ad aver seguito i funerali della Regina Elisabetta. Una cerimonia complessa e sontuosa, tra commemorazioni, omaggi, veglie e processioni militari, il tutto celebrato alla presenza dei capi di Stato e leader di tutto il mondo, oltre che notevoli teste coronate.

Sebbene sia difficile fare una stima esatta dei costi relativi all’organizzazione della cerimonia, si parlerebbe di diversi milioni di sterline. Ma chi paga il funerale di Sua Maestà? Come riferisce Tgcom24 le spese spetteranno ai contribuenti britannici.

Stando alle ultime indiscrezioni, si parla di un costo che potrebbe essere di oltre 4 milioni (quelli spesi per il funerale di Lady Diana) ma anche oltre i 5 spesi per le esequie della Regina Madre. Nessun paragone con l’ultimo saluto al principe Filippo, avvenuto ancora in piena restrizione anticovid e quindi celebrato in forma più modesta.

Molteplici i nomi mondiali giunti a Londra per il funerale della Regina, da Joe Biden a Macron, l’imperatore del Giappone Naruhito, Felipe e Letizia di Spagna, Alberto e Charlene di Monaco. Al fine di garantire la massima sicurezza, è stato necessario un forte dispiegamento di forze, con una spesa di diversi milioni di sterline, sicuramente superiore a 6,3 milioni stanziati per il matrimonio di William e Kate Middleton del 2011.

Si devono poi considerare tutti gli altri costi indiretti. Indubbiamente le spese per il funerale della Regina Elisabetta andranno a pesare in maniera importante sulle tasche dei contribuenti e si aggiungeranno al totale del costo annuale della famiglia reale che, già l’anno scorso, sfiorava i 200 milioni di sterline.