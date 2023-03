A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip (lunedì 27 marzo la semifinale), si tracciano i contorni dei concorrenti rimasti ancora nella Casa più spiata d’Italia, compresa Nikita Pelizon, tra le protagoniste più amate di questa settima edizione.

Quali sono i rapporti tra Nikita e la mamma? Jessica interviene

La sorella Jessica, nel corso di questi mesi, è intervenuta spesso difendendo Nikita dalle accuse ed esponendosi sempre contro coloro che volevano dipingere la Pelizon in altri modi, comprese le sue situazioni familiari del passato.

Ecco perché, di fronte ad una domanda di un utente che ha commentato un intervento della sua mamma in una room di Twitter, Jessica ha risposto offrendo una spiegazione logica e coerente in merito alle loro dinamiche private.

“C’è la mamma di Nikita in room e una cosa che non mi torna da inizio programma è la narrazione di questa situazione familiare cioè all’inizio avevo capito che lei era andata via di casa in malo modo più post della mamma contro i suoi racconti e ora invece si amano tutti?”, si è interrogato un utente.

Pronta la replica di Jessica che ha spiegato come sono andate le cose tra mamma e figlia:

Aveva 16 anni, ora ne ha fatti 29, non vi balena per la mente che le divergenze e le incomprensioni in 13 anni si possano appianare e risolvere da entrambe le parti? Nessuno della nostra famiglia ama vivere nel rancore, l’amore supera ogni cosa, noi i problemi li risolviamo, OHANA.

La sorella di Nikita è nuovamente intervenuta con altre precisazioni:

Vedi non sai nemmeno di che parli, non è vero che non avevano rapporti prima del GF Vip, Niki è scappata di casa 13 anni fa, poi le cose si sono risolte, ovviamente ci sono alti e bassi ma nel tempo li abbiamo tutti risolti, al GF tutti raccontano il proprio passato.