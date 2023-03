Antonella Fiordelisi non concorrerà alla finale del GF Vip 7. Dopo la sua uscita dalla spiatissima Casa, l’influencer salernitana si sta godendo la vita di coppia con Edoardo Donnamaria. Nel frattempo però sul web sorgono dubbi sul passato di campionessa di scherma della 24enne.

Ma dunque, chi è davvero Antonella Fiordelisi? Se lo è domandato il portale Mow in un articolo di Grazia Sambruna, nel quale avrebbe snocciolato alcune prove social che andrebbero a confutare il suo passato fatto di tanti presunti successi sportivi. E ci si domanda anche sulle reali ragioni per le quali Antonella sarebbe famosa.

“Io sono arrivata in questo reality anche se non ho parenti che già fanno tv, mi sono fatta da sola”, ha ribadito la Fiordelisi prima di uscire dalla Casa del GF Vip. La stessa, parlando di sé nella clip di presentazione andata in onda sei mesi fa diceva:

La Sambruna ha voluto saperne di più, ed ecco cosa sarebbe emerso:

Peccato che il ranking, disponibile online […] per la sua disciplina, dica altro. Per esempio che la posizione più alta raggiunta dalla fanciulla in torneo sia un dignitoso undicesimo posto, ben lontana da qualunque tipo di podio. Inoltre, non c’è traccia della sua partecipazione a competizioni al di fuori dei confini nazionali (o anche solo regionali). Una volta è andata in Belgio con la squadra giovanile azzurra, sì, ma in qualità di accompagnatrice non certo di atleta. Ohibò.

Eppure, su Google sussistono articoli che riportano il traguardo del Bronzo che la promessa della scherma avrebbe (condizionale d’obbligo) conquistato. I più maligni del web sostengono che a corredo di questi pezzi incensanti riguardo alla carriera sportiva dell’influencer, non spunti mai alcuno scatto di lei in gara o, men che meno, sul podio. A parte il selfie mentre morde una medaglia che, in effetti, spiegherebbe il senso di quel “mi sono fatta da sola”.