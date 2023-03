Manca sempre meno per la finale del GF Vip ed i Vipponi rimasti in Casa iniziano a fare le loro previsioni in vista dell’ultima puntata del prossimo 3 aprile. In modo particolare Giaele De Donà si è ritrovata a conversare con Alberto De Pisis al quale ha confidato i suoi desideri.

Finale GF Vip 7, le previsioni di Giaele sul marito Brad

Non mancano le riflessioni dei Vipponi sulla finale del GF Vip 7. Giaele, nello specifico si è mostrata ancora una volta pensierosa rispetto alla sua relazione con il marito Bradford Beck. L’uomo si deciderà a farle una sorpresa in vista della finalissima?

Il desiderio della terza finalista è proprio quello di poter concludere la sua avventura al Grande Fratello Vip nel migliore dei modi, ovvero potendo contare sul supporto dell’uomo della sua vita:

Vorrei che fosse qui quando io esco. Secondo te si farà trovare qua quando esco?

Secondo Alberto il marito finalmente sarà presente per la finale e non è escluso che possa farle una sorpresa. Dal canto suo, la De Donà continua a condividere la sua voglia di rivedere la sua dolce metà. Il suo sogno sarà esaudito?