Raffaele Tommasino potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la “cacciata” di Joele Milan (che vedremo in onda domani pomeriggio), il giovane aspirante attore potrebbe salire sul trono.

Così come hanno segnalato Deianira Marzano e Amedeo Venza, potrebbe essere Raffaele Tommasino il nuovo tronista di Uomini e Donne. Tra le altre curiosità è stato fidanzato con la fashion blogger Giulia Gaudino.

L’aspirante attore è nato a Vico Equense ma vive a Roma e sarebbe stato avvistato negli studi Elios dove si registra il programma.

Raffaele ha lavorato già in TV prendendo parte a fiction come: Il bastardi di Pizzofalcone e Rocco Chinnici. Spulciando il suo profilo di Instagram lo abbiamo trovato privato e questo potrebbe essere già un segnale.

Raffaele Tommasino ha una storia personale molto drammatica. Quasi 13 anni fa, suo padre Gino è stato assassinato in un agguato di camorra dal movente ancora ignoto.

Intervistato da Repubblica nel febbraio 2019, Raffaele allora 25enne, parlando della tragedia aveva raccontato chi era suo padre:

Un uomo buono, che viveva per Castellammare e si faceva un quattro per aiutare il prossimo. Ripeteva sempre che non esistevano poveri, ma bisognosi. Era contento se poteva rendere felici le persone. Forse talvolta è stato ingenuo, ma era fatto così. Poi, se ti vogliono infangare basta poco. Ci vuole nulla ad appiccicare etichette che non vanno più via.