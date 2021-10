Isabella Ricci, perfetta antagonista di Gemma Galgani, è assente dalle registrazioni di Uomini e Donne ormai da un po’ di tempo tanto che in rete si vocifera sia “stata fatta fuori” dalla redazione.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Isabella Ricci? Spunta un retroscena

Il buon Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, ci fa sapere che la dama, anche durante la registrazione di ieri, era assente e non si trovava in studio con le altre protagoniste del trono over.

La redazione di Uomini e Donne ha deciso di lasciarla a casa? Sulla questione si è interrogata anche Maria Tona, ex dama che, da un momento all’altro non ha più partecipato al dating show:

Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella.

Nel frattempo, sbirciando sul profilo ufficiale Instagram di Isabella Ricci, proprio un paio di giorni fa la dama del trono over si trovava a Roma: sarà stata assente per problemi di lavoro?

Vedremo se tornerà in studio nelle prossime registrazioni.