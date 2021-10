Anticipazioni Uomini e Donne: uno dei tronisti ha scelto a sorpresa!

Importanti novità giungono dall’ultima registrazione di Uomini e Donne andata in scena oggi, domenica 10 ottobre 2021. Grazie alle anticipazioni che giungono dal portale Il Vicolo delle News, un tronista avrebbe compiuto la sua scelta in modo del tutto inaspettato!

Petali rossi, oggi, dallo studio di Uomini e Donne. Si è tenuta questa domenica una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi e uno dei tronisti ha deciso di compiere la sua scelta. Ecco cosa si legge sul sito del Vicolo delle News:

Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, il tronista Matteo ha scelto a sorpresa Noemi dopo aver eliminato Francesca e Valentina. Matteo, in lacrime dopo l’esterna con Noemi, ha deciso di fare la sua scelta in anticipo su consiglio di Raffaella Mennoia, presente in studio per presentare il suo nuovo libro, decidendo quindi di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere.