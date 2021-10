Ciprian Aftim, corteggiatore di Andrea Nicole Conte, prima di Uomini e Donne ha avuto già il piacere di lavorare con Maria De Filippi e di conoscerla da molto vicino alcuni anni fa.

Il biondino che ha già baciato Andrea Nicole, ha partecipato ad House Party, programma condotto da Maria De Filippi in coppia con Sabrina Ferilli che data 2016.

Proprio Ciprian, intervistato dal Magazine BeDifferent, aveva parlato di House Party:

La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini, oggi direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale. Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand.

Io non riesco a fidarmi di Ciprian, trovo più sinceri gli altri 2. Mi sembra troppo finto. Ho anche saputo che sta provando a fare l’influencer da anni e ha già fatto comparse in TV come in House Party. Spero per Andrea Nicole che sia sincero. #uominiedonne

— Davide Bresciani (@Bresciani_95) September 23, 2021