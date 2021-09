Andrea Nicole Conte ha baciato Ciprian Aftim a telecamere spente. Tutto questo è accaduto nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne avvenuta proprio ieri, ecco tutte le news in merito e le “accuse” di Gianni Sperti.

Tra le altre anticipazioni di Uomini e Donne:

Matteo è uscito con una ragazza molto bella di nome Noemi e si sono trovati benissimo. Maria non era in puntata quindi si è dedotto che la loro conoscenza sia terminata (non è sicuro però).

Roberta è uscita con Samuele, un’esterna abbastanza tranquilla.