Oltre alla “cacciata” dall’olimpo di Uomini e Donne per un tronista, le anticipazioni del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi ci parlano pure di una sberla senza precedenti ricevuta da un cavaliere.

Nel corso della registrazione di ieri, Maria De Filippi ha svelato che non manderà in onda la sberla ma le anticipazioni della rete hanno ugualmente diffuso il croccante retroscena:

Graziano sta frequentando una dama ma ieri c’è stato un forte litigio tra loro perchè lui ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciandogli come ricordo un paio di mutandine in macchina. – riporta il VicoloDelleNews – Per far vedere che era tutto vero ha promesso di far vedere la foto a Gianni Sperti, a quel punto la donna si è alzata ed ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano.