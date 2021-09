Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne. Le anticipazioni choc arrivano dal VicoloDelleNews che rivela in anteprima questi dettagli particolarmente croccanti.

Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene.

Sono nato in una famiglia semplicissima: papà pizzaiolo, mamma cameriera. Ma piena di amore – confida – E forse proprio per questo sono stato sempre un bambino sereno. Crescendo, ho provato a non deludere i miei genitori, ma a volte non ci sono riuscito: ho visto mia mamma disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi, o quando rientravo tardi dalla discoteca. I miei genitori sono la parte migliore di me.