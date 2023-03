Quarto finalista GF Vip 7, Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi: chi vuoi in finale? Il SONDAGGIO

Chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi? Dopo Giaele terza finalista, la quale si è andata ad aggiungere a Oriana e Micol, questa volta potrebbe essere un uomo ad aggiungersi alla triade. La finale si avvicina sempre di più e intanto voi potrete esprimere come sempre la vostra preferenza nel sondaggio che trovate in fondo.

GF Vip 7, si vota per il quarta finalista: il SONDAGGIO

Oriana, Micol e Giaele: chi altro si aggiungerà alla lista dei finalisti del GF Vip 7? Sicuramente sarà uno dei Vipponi finiti in nomination nell’ultima puntata del reality andata in onda il 20 marzo su Canale 5.

Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi: sono loro i candidati a conquistare un posto nell’ultima puntata di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sei protagonisti indiscussi, ciascuno con un proprio percorso ed una propria storia. Chi andrà in finale? Il pubblico deciderà come sempre tramite lo strumento del televoto, ma potrete come sempre esprimere la vostra preferenza nel sondaggio a seguire.

GF Vip 7: Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi, chi vuoi IN FINALE? Alberto De Pisis

Andrea Maestrelli

Milena Miconi

Nikita Pelizon

Luca Onestini

Edoardo Tavassi Vota