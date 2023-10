Nel corso di un nuovo confronto con Massimiliano Varrese al Grande Fratello, Beatrice Luzzi stanca di essere etichettata come “cattiva” ha perso la pazienza svelando quanto guadagnava ai tempi di Vivere per recitare il ruolo di Eva Bonelli (qui il suo personaggio).

Ecco quanto guadagnava Beatrice Luzzi interpretando Eva Bonelli in Vivere

Io cattiva? E basta! Nel 2001 ha rinunciato a 12 milioni al mese per non fare la cattiva, figurati quanto mi piace farlo. Non era una situazione ingestibile, ma questo ruolo dopo due anni mi faceva soffrire. Non ero nei miei panni, soffrivo. Qua al Grande Fratello continuano a dirmi che sono cattiva e che recito questo ruolo, ma non sanno neanche farmi un esempio su un gesto cattivo che avrei fatto qua dentro.

Però Beatrice, se hai mollato 12 milioni al mese ai tempi di Vivere perché Eva era cattiva (ma neanche troppo, era spregiudicata e senza moralismi più che altro) perché sei andata a fare il provino per il ruolo di Lucrezia?

— Marco (@Ilsuperbo89) October 9, 2023

Chi è Eva Bonelli?

Dal 1999 al 2001 Beatrice Luzzi ha interpretato la perfida Eva Bonelli di Vivere, soap opera made in Italy andata in onda dal 1999 al 2008 che raccontava le vicissitudini dei componenti di alcune famiglie della ricca provincia di Como.

L’intera soap opera di Vivere è stata indimenticabile per i telespettatori soprattutto a causa della travolgente relazione amorosa tra Eva Bonelli, una giovane e talentuosa stilista, figlia primogenita di Giovanni e Mirella, e Alfio Gherardi, un ricco imprenditore tessile di Como conosciuto in tutta la città.

La particolarità di questa storia è che Alfio era il miglior amico del padre di Eva e, all’inizio della storia, era già sposato con Letizia Visconti.

La passione tra Eva e Alfio li ha portati a infrangere il loro passato e Alfio ha divorziato da Letizia, madre dei loro tre figli: Adriana, Andrea (che era sposato con Chiara, la sorella di Eva) e Alice.

Nonostante la profonda e meravigliosa connessione tra Eva e Alfio, il loro amore non è mai sfociato in un matrimonio formale, che avrebbe unito in modo definitivo le due famiglie protagoniste della storia.

Il personaggio di Eva Bonelli era molto perfido e arrivista.

Intervistata da Grand Hotel nel 2011 (proprio come potete leggere nel nostro archivio copiatissimo), Beatrice Luzzi aveva parlato del suo personaggio: