Dal 1999 al 2001 Beatrice Luzzi ha interpretato la perfida Eva Bonelli di Vivere, soap opera made in Italy andata in onda dal 1999 al 2008 che raccontava le vicissitudini dei componenti di alcune famiglie della ricca provincia di Como.

Chi è Eva Bonelli di Vivere? Beatrice Luzzi entra nel suo “ruolo” al Grande Fratello

L’intera soap opera di Vivere è stata indimenticabile per i telespettatori soprattutto a causa della travolgente relazione amorosa tra Eva Bonelli, una giovane e talentuosa stilista, figlia primogenita di Giovanni e Mirella, e Alfio Gherardi, un ricco imprenditore tessile di Como conosciuto in tutta la città.

La particolarità di questa storia è che Alfio era il miglior amico del padre di Eva e, all’inizio della storia, era già sposato con Letizia Visconti.

La passione tra Eva e Alfio li ha portati a infrangere il loro passato e Alfio ha divorziato da Letizia, madre dei loro tre figli: Adriana, Andrea (che era sposato con Chiara, la sorella di Eva) e Alice.

Nonostante la profonda e meravigliosa connessione tra Eva e Alfio, il loro amore non è mai sfociato in un matrimonio formale, che avrebbe unito in modo definitivo le due famiglie protagoniste della storia.

Il personaggio di Eva Bonelli era molto perfido e arrivista.

Intervistata da Grand Hotel nel 2011 (proprio come potete leggere nel nostro archivio copiatissimo), Beatrice Luzzi aveva parlato del suo personaggio:

Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv.