Concorrenti Grande Fratello: Chi è Beatrice Luzzi? Attrice di professione, nata a Roma il 14/11/1970. Perché ha deciso di partecipare? La domanda le viene posta tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni dove risponde senza troppi dubbi: “Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco”.

L’oggetto che più le mancherà sarà un piccolo carillon, con un pagliaccio violinista. Spazio poi, per pregi e difetti: “Un difetto è che sono troppo diretta. Un pregio è che sono molto empatica”.

Oltre a essere una talentuosa attrice, è uno dei volti storici e amati della soap opera italiana Vivere, dove ha dato vita al personaggio di Eva Bonelli.

Beatrice non si limita solo alla recitazione; è anche regista, blogger e autrice del noto programma Rai “L’Eredità”.

Marito e figli

La vita privata di Beatrice Luzzi è avvolta nel mistero. Sappiamo solo che è madre di due figli, ai quali ha dedicato un libro intitolato “Mi è nata una famiglia”. Per il resto non sappiamo se (attualmente) ha un marito/compagno oppure no.

Nel 2011 (grazie al nostro archivio online), intervistata da Grand Hotel aveva al suo fianco un marito meraviglioso:

Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv.

La rivoluzione del GF

La vera rivoluzione si concentra sul cast, composto da una miscela di personaggi famosi e persone comuni, queste ultime rappresentando la maggioranza dei partecipanti. In totale, ci saranno 22 concorrenti che dovranno condividere lo stesso tetto per un lungo periodo di tempo. Questo gruppo sarà incredibilmente diversificato, con alcuni che hanno già fatto parte del mondo televisivo e altri che non hanno mai avuto esperienze in TV (forse guardavano semplicemente la televisione da casa). Sarà affascinante osservare il confronto tra individui con origini, esperienze, età, abilità, professioni e abitudini così eterogenee.