Nuvole all’orizzonte per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show in partenza da martedì 15 marzo su Italia 1. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, un “pupo” starebbe già facendo i capricci e Paola Caruso è finita in ospedale.

Il buon Giuseppe Candela ha tirato in ballo Lorenzo Orsini, il pupo che dovrebbe essere il presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. A quanto pare, dopo una serie di controlli, Mediaset vorrebbe escluderlo dallo show:

E se il rampollo fa già storie, Paola Caruso si trova in ospedale per una allergia:

Dandolo flash! La bombastica Paola Caruso, concorrente della nuova edizione de “La pupa e il secchione” e’ stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano per una allergia agli acari. La scio’-girl per mancanza di show era in isolamento in un hotel alla periferia di Roma. Riuscira’ a recuperare per la prima puntata? Ah, non saperlo…