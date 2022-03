Tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show in partenza il prossimo 15 marzo, c’è anche Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island si rimette in gioco in tv e lo fa nella nuova versione condotta da Barbara d’Urso.

Francesco Chiofalo a C’è posta per te: come l’ha presa Drusilla Gucci

Ma come ha preso la partecipazione di Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show la fidanzata Drusilla Gucci? A svelarlo è stato proprio il protagonista del programma attraverso una serie di Instagram Stories, rispondendo alle curiosità dei suoi follower:

Dru è contenta per me, anzi è piuttosto divertita ed è convinta che la faccio ammazzare dalle risate durante il programma. Non è neanche tanto gelosa, nel programma qualche donna ci sta quindi un minimo di ‘territorialità’, ecco… neanche gelosia… ce l’ha verso il proprio partner. Un pochino infastidita, quello sì, ma sa pure che io sono una persona integerrima da quel punto di vista quindi non c’è l’ombra del pericolo perchè la amo alla follia. Quindi no, è contenta, anzi spera che magari impari anche qualcosa a livello didattico.

A dire la sua sul medesimo social è stata anche la stessa Drusilla Gucci, che ha in qualche modo smentito il fidanzato Francesco, dicendosi al contrario molto gelosa:

Sì sono gelosa, lo sono di mio. Un po’ sono gelosa di questo fatto. Però di lui mi fido. Piuttosto è bene che siano brave le altre concorrenti, se vogliono arrivare intonse alla fine del programma.