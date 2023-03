Dopo la cancellazione della replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip che sarebbe dovuta andata in onda su La5 lo scorso venerdì sera, l’appuntamento “incriminato” del reality show è letteralmente sparito anche dal sito di Mediaset Infinity, così come tutti i contenuti extra.

Secondo ciò che ha svelato FanPage, pare che Pier Silvio Berlusconi si sia infuriato non poco per la virata trash del reality, puntando il dito contro le azzardate scelte degli autori.

A mettere altra carne sul fuoco ci ha pensato il buon Francesco Canino tramite un approfondimento per il Fatto Quotidiano che ci ha svelato nuovi retroscena sulla spinosa faccenda:

La puntata di giovedì 2 marzo era sparita da Mediaset Infinity, cancellata a colpi di click sia dal sito che dall’app. Non solo l’intera diretta serale ma anche tutte le clip. Troppo tardi per capire dunque cos’abbia spinto Pier Silvio Berlusconi a decidere il kaput della puntata incriminata. Ma, da quanto trapela, la decisione non sarebbe innescata da uno o più episodi specifici. Ha piuttosto il sapore di una punizione netta arrivata dopo diverse ammonizioni.

Da settimane, infatti, Berlusconi aveva chiesto di correggere il tiro, giudicando un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico diverse situazioni. Ma questi richiami sono stati inascoltati…Ecco spiegata una scelta così netta. E palese. E non è da escludere che nella puntata di questa sera venga fatto anche un richiamo in diretta ai concorrenti.