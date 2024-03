Pronostici vincitore Grande Fratello: ecco cosa dicono i bookmaker

Tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 in onda da settembre e giunto alla puntata conclusiva in programma lunedì 25 marzo: in quota Beatrice Luzzi si conferma essere la grande favorita alla vittoria. Pronostici vincitore Grande Fratello: quote bookmaker L’attrice di Vivere è offerta a 1,40 su Goldbet …

Tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 in onda da settembre e giunto alla puntata conclusiva in programma lunedì 25 marzo: in quota Beatrice Luzzi si conferma essere la grande favorita alla vittoria.

Pronostici vincitore Grande Fratello: quote bookmaker

L’attrice di Vivere è offerta a 1,40 su Goldbet e Better, in vantaggio su Perla Vatiero, unica concorrente in grado, almeno sulla carta, di poter insidiare il trono della “queen”.

L’ex concorrente di Temptation Island è in lavagna a 2,50 volte la posta dagli esperti Betflag.

Molto più lontani invece gli altri concorrenti, tutti in doppia cifra: Massimiliano Varrese è a 13, seguito da Rosy Chin, Letizia Petris e Greta Rossetti, terzetto visto a quota 16.

Solo una persona deve vincere, ed è bea lux.

Non esiste un altro finale,non può esistere.

Lei ha cambiato questo programma, è assolutamente la miglior concorrente passata dal Grande fratello 👸🔥#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/OSKZ44rByg — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 22, 2024