Nella prima serata di oggi 5 giugno scopriremo finalmente il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2023, il reality condotto da Ilary Blasi ed in onda su Canale 5. Chi sarà? L’ottava puntata ci rivelerà il nome del naufrago che si guadagnerà l’importante posto in finale.

Primo finalista Isola dei Famosi 2023, eliminati e preferito

L’Isola dei Famosi 2023 è ormai giunta alle sue battute conclusive ed è tempo di conoscere il primo finalista dell’edizione. A questo nome però si arriverà solo dopo una serie di duelli e di prove.

Si passerà poi al tasto dolente della puntata, ovvero quello legato alle eliminazioni. Intanto uno tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse sarà destinato ad abbandonare le spiagge dell’Honduras in seguito al televoto, ma questa non sarà la sola eliminazione. Chi tornerà presto in Italia, rinunciando così alla possibilità di vincere l’Isola?

Un’idea possiamo farcela attraverso ai sondaggi sui preferito accolti dai principali portali. Su Reality House, ad esempio, Helena Prestes resta al primo posto nel sondaggio sul preferito con il 33% delle preferenze espresse, seguita da Nathaly (17%) e da Pamela (15%).

Cosa dice invece il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum? Primo posto ancora per Helena, seguita dalla Caldonazzo e da Marco Mazzoli che completa il podio.