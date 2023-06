Isola dei Famosi, Ilary Blasi “divorzia” da Mediaset? Il retroscena

L’Isola dei Famosi 2023 è quasi giunta al termine. Con la fine di giugno e l’inizio di Temptation Island, il programma condotto da Ilary Blasi si concluderà e, secondo Nuovo TV, potrebbero esserci dei cambiamenti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi “divorzia” da Mediaset?

E se gli ascolti di questa edizione non sono assolutamente “floridi”, anche il cast di naufraghi non rispecchia le aspettative del pubblico e, questa volta, il coinvolgimento degli spettatori è veramente scarso.

Le indiscrezioni che si leggono tra le pagine di Nuovo TV, non ci mostrano uno spaccato positivo.

Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, proprio per via degli ascolti bassi e il tiepido interesse del pubblico, Ilary Blasi potrebbe – addirittura – divorziare da Mediaset esattamente come è accaduto con Francesco Totti.

Cosa accadrà?

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, complici anche i numerosi ritiri (Claudia Motta, Paolo Noise, Fiore Argento, Marco Predolin e Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini), ha fatto in modo di non creare dinamiche interessanti e durevoli nel tempo.

La rivista ipotizza che, qualora dovesse continuare in questo modo, il programma potrebbe non essere confermato il prossimo anno in favore de La Talpa, spuntata fuori in questi mesi e poi sparita nel nulla: cosa ne pensate?