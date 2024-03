Prima lite tra Anita e Falsone, lui geloso: “Ma non stiamo insieme!”, la replica della Olivieri prima della pace

Nella Casa del Grande Fratello sono scattate le prime incomprensioni tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La coppia ancora in fase di rodaggio, è stata la protagonista di una brutta lite nelle passate ore. Il motivo? Un eccesso di gelosia da parte del ragazzo dopo alcuni commenti di Anita nei confronti dei ballerini giunti per insegnare a ballare la salsa.

Prima lite tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

Una volta rimasti soli a letto, Alessio ha voluto riprendere l’argomento con Anita, facendole presente il motivo per il quale si sarebbe arrabbiato con lei:

Ci sono modi e modi di scherzare. Io mi sto esponendo molto più di te, mi dà fastidio, soprattutto perché ci stiamo conoscendo. Non ho voglia di discutere, l’importante è che capisci il concetto.

Per Anita però si sarebbe trattato di commenti innocenti, ed ha voluto ribadire che si tratta del suo modo di scherzare, senza doppi fini:

Erano battute, sono sempre stata fatta così. La differenza tra scherzare e tradire è molto, molto lontana. Sono estroversa come persona.

Alessio si è successivamente sfogato con Paolo spiegandogli il suo atteggiamento:

Io non sono geloso, loro si devono divertire. Non mi preoccupo di un altro uomo che va lì. Però se mi fai rosicare, io non ho voglia. Mi devo fidare di te. Io non le farei mai per una mia integrità morale, per non essere mai nella condizione di essere attaccato. Io non sto lì a discutere per queste cose qua, poi però ci sto male.

Riferendosi poi ad Anita ha aggiunto:

Discuti da sola, vai in Confessionale, fai tutte le storie che vuoi. Poi giustamente tu dici “ma non te ne puoi andare”, ma questo è un altro contesto, se ci mettiamo a discutere viene fuori una litigata e non c’ho voglia di far vedere queste cose.

Anita e Falsone hanno poi continuato a discutere anche in seguito e la ragazza lo ha rimproverato di arrabbiarsi troppo facilmente. Lui si è difeso:

Hai detto che ti voglio cambiare, ma io non l’ho mai detto. È una follia. Non mi posso sentire mancato di rispetto, tu sei libera di fare quello che vuoi.

Anita ha sottolineato di non conoscerlo ancora, mentre Alessio spera che le cose tra loro possano andare per il verso giusto anche dopo l’uscita dalla Casa. Secondo la 25enne però, i loro caratteri insieme non potranno avere un futuro. A quel punto Falsone ha commentato:

Allora fermiamoci adesso. Ti sto dicendo quello che mi dà fastidio, so che è una battuta ma io l’avrei evitata. Se a 31 anni devo essere messo nelle condizioni di rosicare, ti appendo perché non ho voglia.

“Ma non stiamo insieme”, ha concluso Anita.

Successivamente però, dopo la forte lite, la coppia ha avuto modo di confrontarsi nuovamente e tra i due sembra essere tornato finalmente il sereno.