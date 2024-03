Alessio Falsone offende Beatrice e Simona dopo i commenti su Anita: l’insulto durante la pubblicità

Alessio Falsone dimostra di essere il solito ‘galantuomo’ e durante uno dei blocchi pubblicitari del Grande Fratello, nel corso della puntata di ieri, ancora una volta ha commesso uno scivolone dei suoi offendendo indisturbato Beatrice Luzzi e Simona Tagli.

Il Grande Fratello incomprensibilmente sembra voler far passare in sordino ogni comportamento discutibile di Alessio Falsone. Sebbene la dinamica con Anita possa far gola in termini televisivi, le offese del gieffino ormai si fa sempre più fatica a contarle.

Non è però passata inosservata ai telespettatori del reality quella rivolta ieri sera a Beatrice e Simona, ‘ree’ di aver messo in dubbio la sua frequentazione con Anita. Ma cosa è successo?

Durante un blocco pubblicitario le due inquiline si sono ritrovate sedute sul divano a commentare le ultime dinamiche appena discusse, quando Falsone, alzandosi a poca distanza dalle due donne, le ha chiaramente offese:

Non me ne frega un caz*o di sentire queste vecchie.

Beatrice e Simona evidentemente non hanno sentito la frase incriminata ed hanno proseguito a conversare, ma molti utenti social hanno prontamente ripreso l’infelice uscita di Alessio. Qualcuno ha persino ricordato come già in passato Falsone avesse offeso Grecia Colmenares proprio sull’età. Anita ha scelto proprio un bel partito.

ALESSIO DICE A BEATRICE E SIMONA:MA GUARDA SE DEVO SENTIRE QUESTE VECCHIE ANCHE SE PRIMA C’È UNA PAROLACCIA#GrandeFratello pic.twitter.com/w0eEkniPRN — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 11, 2024

Fals1 “devo sentire queste vecchie” Sempre un galantuomo sto ometto 🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/BEQIjZ0aXf — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) March 11, 2024

Alessio: “…devo sentire queste vecchie” riferendosi a Beatrice e Simona, non mi stupisco, anche perché una volta riferendosi a Grecia aveva detto “dietro liceo davanti museo” solo che è passato in sordina#grandefratello pic.twitter.com/fvRr7dwXYA — Giuli 🌻 (@GiulianaEsse_) March 11, 2024