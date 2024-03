Alessio Falsone nella polemica: bestemmie, eccessi ed offese, chiesti provvedimenti al Grande Fratello

Alessio Falsone finisce nell’occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti offensivi in Casa: il pubblico chiede provvedimenti

Alessio Falsone finisce nella polemica del web e questa volta la sua conoscenza in corso con Anita Olivieri non ha niente a che fare con la richiesta insistente di provvedimenti del pubblico da casa al Grande Fratello. Il comportamento eccessivo del gieffino ha ormai stancato e, affiancato al suo linguaggio scurrile ed offensivo, sembra ormai essere arrivato al limite.

Alessio Falsone nel caos per i suoi atteggiamenti nella Casa

I modi di Alessio Falsone sono più che mai discutibili e dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello è stato spesso oggetto di segnalazioni sul web. Nelle ultime settimane non sono mancate ripetute bestemmie pronunciate in modo del tutto indisturbato, senza che nessuno della produzione lo riprendesse.

Nessun richiamo dall’alto, nessun rimprovero, il nulla. E così Falsone ha proseguito con i suoi atteggiamenti coloriti (solo per usare un eufemismo) ed a tratti aggressivi, soprattutto verso il genere femminile e nei confronti di alcune inquiline. Per non parlare del linguaggio che continua a lasciare senza parole.

Ne è un esempio proprio una delle sue ultime esternazioni, durante la quale, mentre si trovava con Sergio e Greta in giardino ha detto, come riferiscono le colleghe di IsaeChia.it:

Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la. Bestemmia

Arroganza

Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare,tra razzismo e omofobia .

Continuamente, stuzzica polemicizza e risponde con modi schifosi.

DIREI CHE È ORA CHE QUESTA PERSONA VENGA SBATTUTA FUORI A CALCI IN CULO #grandefratello

Non è tutto: sui social circola un video (tra i tanti), in cui Falsone si atteggia con Perla con fare aggressivo:

Perla io ho la coscienza bella fresca e limpida, fai quel ca**o che vuoi, basta che non lo vieni a dire a me, se c'è qualcosa me lo dici, non fai giochetti del ca**o, che non ho 12 anni io. Ne abbiamo dette tante su massimiliano, Paolo e gli altri uomini della casa. Ma lui veramente ha questo atteggiamento che non mi piace per niente. Che modo è di rivolgersi? Mah #grandefratello

Quando poi ha cercato di avvicinarsi alla gieffina, ‘rea’ di non avergli dato le giuste attenzioni, ha minacciato la Vatiero di aggredirla una volta fuori, quando non ci sarebbe stata la presenza di Sergio a difenderla:

Guarda che lui non ci sarà sempre, quando non ci sarà ti aggredirò da dietro, quando meno te lo aspetti. Io intendevo fuori dalla Casa, quando occhi indiscreti non ci guarderanno cara Perla, quando gli occhi di tutta Italia non saranno puntati qui.

seggio che difende perlina da falsone tutto per me #sergetti

Gesti, parole ed intenzioni che ovviamente hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa, rimasto interdetto soprattutto di fronte alla mancanza di richiami da parte del Grande Fratello. E’ arrivato il momento, per Signorini, di intervenire in diretta nel corso della puntata odierna? Ce lo auguriamo.