Preferito Isola dei Famosi 2022: chi è? La tredicesima puntata è in procinto di arrivare nella prima serata di oggi, lunedì 2 maggio, ma come da tradizione non può mancare la nostra consueta carrellata relativa ai principali sondaggi sul naufrago preferito.

Preferito Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

A contendersi il titolo di preferito dell’Isola, sono due concorrenti molto diversi tra loro ed a quanto pare amati in egual misura. E’ sfida aperta tra Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi.

Se prendiamo in esame il sondaggio sul preferito dell’Isola 2022 ospitato dal portale Reality House, in prima posizione troveremo l’attore Nicola Vaporidis con il 24% dei voti, seguito da Marco Cucolo al 22% e da Guendalina Tavassi al 17%.

Ma cosa succede invece in merito ai risultati del sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum? Qui prima è Guendalina, seguita da Nicolas mentre terzo Edoardo Tavassi.