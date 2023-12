Perla Vatiero torna ad essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello, per via di una sua esternazione sul conto di Ilary Blasi. Un commento sulla conduttrice non è affatto passato inosservato ai telespettatori che hanno prontamente ripreso la conversazione avvenuta nella giornata di ieri.

Perla critica Ilary Blasi al Grande Fratello

Ma come mai Perla Vatiero avrebbe parlato di Ilary Blasi? E soprattutto, quale sarebbe la frase finita nel mirino? L’ex moglie di Francesco Totti è stata citata durante una conversazione tra Perla, Maddaloni ed altri inquilini. In modo particolare, ci si è concentrati sull’aspetto estetico della conduttrice.

Secondo Marco, Ilary Blasi sarebbe una bella donna, oltre che una brava conduttrice. E sulla bellezza della Blasi si è espressa anche Letizia Petris con un solidale e sincero “tanta roba!”. Ad avere però qualcosa da ridire è stata invece proprio Perla che ha esclamato:

Anche se poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso, perché…

Ad interrompere la conversazione è stato però il Grande Fratello con la sua consueta censura. Troppo tardi però, dal momento che sul web in tanti avrebbero criticato le esternazioni dell’ex fidanzata di Mirko.