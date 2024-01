Postini di C’è posta per te 2024: ecco chi sono, new entry e volti storici

La ventisettesima edizione di C’è Posta Per Te, che prende il via sabato 13 gennaio 2024, è ricca di sorprese ed emozioni, e vedrà la partecipazione di personalità famose sia italiane che internazionali nel corso dell’appuntamento serale del sabato sulla rete principale di Mediaset. I postini sono pronti con le loro lettere da recapitare, pronti a rivelare le vicende di famiglie, coppie e amici che hanno ancora qualcosa da dire.

Chi sono i postini di C’è Posta per te 2024? Torna il team di corrieri della precedente edizione, confermato anche per quest’anno: oltre all’immancabile Marcello Mordino, ormai un’icona del programma sin dai suoi inizi, ci saranno Gianfranco Apicerni e due giovani volti che hanno rapidamente conquistato l’affetto del pubblico.

Ci riferiamo ad Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Quest’ultimo, riflettendo sul programma, ha osservato: “Maria è stata in grado di creare una ‘comunità’ di persone che seguono e condividono i loro dolori a ‘C’è posta’ senza timore. Con un gesto di grande coraggio, molti partecipano e cercano di migliorare la loro vita”.

Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, i postini di C’è posta per te hanno svelato che una parte fondamentale del loro lavoro è quella dell’interagire con chi riceve la posta:

Il format del people show

Un successo internazionale quello di “C’è posta per te”. Il format originale è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e Usa. Il programma che per 26 edizioni ha incollato davanti alla tv milioni di telespettatori è da sempre incentrato su storie vere della gente comune.

Storie appassionanti, commoventi, travolgenti, emozionanti, avvincenti e spesso anche divertenti che vedono protagonisti padri, madri, fratelli, sorelle, fidanzati, nonne, nonni ed amici che mandano la posta per cercare di ricucire una situazione che sembra irrisolvibile, per riallacciare relazioni perse da anni, per ritrovare una persona cara o un amore di gioventù, per dire semplicemente “grazie”, “ti amo” o “ti voglio bene”, parole che spesso nella vita di tutti giorni non si riescono a dire o non se ne ha il coraggio.