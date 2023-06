Pomeriggio 5 oggi è andato in vacanza chiudendo la sua nuova stagione che aveva preso il via lo scorso settembre con un massiccio cambio di registro da parte di Barbara d’Urso nei confronti di una conduzione meno pop.

Pomeriggio 5 chiude, Barbara d’Urso fa chiarezza sul futuro TV

Barbara d’Urso non lascia Mediaset, almeno non per il momento. Nonostante le voci sempre più insistenti di un passaggio su altre piattaforme oppure in Rai (si parlava anche di Ballando con le stelle), la conduttrice ha chiarito che resterà nell’azienda di Cologno.

“Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre”, sono state le parole utilizzate da Carmelita per salutare il suo pubblico.

E se Barbara tornerà a settembre, non conosciamo il suo futuro a Mediaset subito dopo dicembre, mese in cui, secondo le indiscrezioni, dovrebbe concludersi il suo contratto con l’azienda.

Pomeriggio Cinque torna a settembre su Canale5 con Barbara d’Urso!#pomeriggio5 pic.twitter.com/O7tpFIBm5E — trashtvstellare (@tvstellare) June 2, 2023

La #dUrso fa un vero miracolo con #Pomerggio5. Con @QuiMediaset_it che ama sabotarsi (non bastava la zavorra #GFVIP adesso ha messo la striscia floppissima dell’ #isola ) e la Rai ringrazia. #ascoltitv — Anna ® #Credo (@Anna50732053) April 19, 2023