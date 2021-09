Barbara d’Urso ieri è andata in onda con la prima puntata di Pomeriggio 5 totalmente cambiata. Conduzione più asciutta e professionale, look sobrio e via “col cuore”, “caffeuccio”, “choc”, e “partiamo così”. Eliminati anche gli opinionisti trash che per anni hanno bivaccato nei suoi salotti TV.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso commenta la gaffe sull’obbligo vaccinale

Niente primo giorno di scuola di Perla Maria e nemmeno i guai economici dei personaggi anni ’80 che hanno sperperato i loro guadagni nel corso della loro carriera. Nessun vip che parla con i defunti e nemmeno le diete di ritorno dalle vacanze.

Barbara d’Urso parla di cronaca nera e attualità con alcuni ospiti in studio, cercando – sempre – di moderare i dibattiti senza esagerare con le parole.

Sparite le frasi autocelebrative: “Questa è casa mia” e “La conduttrice sono io”. Anche la gaffe sull’obbligo vaccinale è stata commentata dalla diretta interessata in maniera sobria, aggiungendo una serie di faccine via Twitter a colui che ha condiviso scherzosamente il video.

Lo scorso anno Barbarella – come minimo – si sarebbe fermata a ridere per svariati minuti invocando i nuovi mostri di Striscia La Notizia.

E gli ascolti? Attendiamo un paio d’ore e vedremo.