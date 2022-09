Colpo di scena al GF Vip 7 o, per dirla in versione moderna… plot twist! “Pierpaolo Pretelli è Mehmet”: il paragone tra l’ex Vippone e il fidanzato turco di Gegia è approdata non solo su Twitter ma anche nello studio del Grande Fratello Vip trovando il commento divertito di Giulia Salemi.

“Pierpaolo Pretelli è Mehmet”: ironia sui social

Durante la puntata di ieri del GF Vip è stata svelata l’immagine di Mehmet, presunto fidanzato turco di Gegia. Mentre in rete e non solo ci si domanda se sia tutta una invenzione della Vippona, su Twitter c’è ilarità sulla somiglianza tra il misterioso uomo che ha fatto perdere la testa all’attrice e Pierpaolo Pretelli.

“Plot twist: In realtà Pier è Mehmet”, ha scritto Matteo Evandro su Twitter. Un commento con tanto di foto che ha scatenato l’ironia anche in studio da parte della fidanzata e regina dei social, Giulia Salemi:

Ho trovato Mahmet… a Mammt, è uguale! Sono uguali.

“Senza la barba è Mahmet, capisci? Indagheremo anche su questo”, ha ironizzato anche Signorini.

Le reazioni su Twitter? Ovviamente le migliori: “A Giulia Salemi non piace questo elemento. Lei non vuole condividerlo con Gegia”, ha commentato una utente. “Allora abbiamo la gatta italopersiana e lo spadellatore italoturco”, le ha fatto eco un’altra.